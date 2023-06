Vandaag helder weer in Montferland

Winterswij­ker ontkent aanranding vier vrouwen op festival: ‘Het is niet betrouw­baar wat ze zeggen’

Vier vrouwen zeggen dat ze in juli vorig jaar op het Fahrenheit festival in Winterswijk zijn aangerand. De verdachte, een 23-jarige Winterswijker, ontkende voor de rechtbank dat hij ze in hun kruis had gegrepen.