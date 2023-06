Vandaag kans op bewolkte dag in Montferland

Burgemees­ter Boumans (Doetinchem) gaat kleinere gemeenten een stem geven in Den Haag

Het is Mark Boumans gelukt historie te schrijven. De burgemeester van Doetinchem is woensdag met ruime meerderheid tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Groningen gekozen tot vice-voorzitter. Hij wil kleinere gemeenten een stem geven in Den Haag. ,,Die andere driehonderd gemeenten zitten niet aan tafel en dat is niet meer van deze tijd.”