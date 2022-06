Vechten voor een slaapplek in ’s-Heerenberg (en omgeving): ‘Die grote hotels krijgen we niet meer terug’

De stad ’s-Heerenberg had ooit meerdere hotels en anders was er altijd nog wel plek in het nabijgelegen Zeddam, ooit hét toeristenoord van de voormalige gemeente Bergh. Maar dat is niet meer zo.



We nemen het eerste weekend van augustus. Twee personen die willen overnachten van zaterdag op zondag. Op bekende sites als Booking.com en Airbnb.nl zijn er amper overnachtingsmogelijkheden te vinden in de directe omgeving van ’s-Heerenberg.



De sluiting van de centraal gelegen hotels de Lantscroon (per 1 april) en Heitkamp (in 2019) is voelbaar. In de stad zelf kun je alleen maar terecht in een ‘houten huisje’ met twee eenpersoonsbedden. Voor zeven tientjes, dat valt mee.