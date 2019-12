Verdachte (29) van doden vriendin (24) uit Didam blijft twee weken langer vastzitten

Dat heeft de rechter-commissaris dinsdag bepaald. Verdachte en slachtoffer hadden een relatie met elkaar en woonden samen. De vrouw werd zaterdagavond dood aangetroffen in haar appartement aan de Hooiberg: de vriend werd al direct in de woning aangehouden. Buren zagen hoe hij slechts gekleed in ondergoed door agenten werd meegenomen. ,,We gaan uit van een misdrijf. Uiteraard is het onderzoek nog in volle gang. Wij verdenken hem van betrokkenheid bij haar overlijden”, zei een politiewoordvoerder eerder tegen De Gelderlander .

Vrijaf om te rouwen

De vrouw werkte bij kapperszaak BrainWash in Dieren als kapster. De vaste medewerkers hebben daar vrijaf gekregen om te kunnen rouwen. Eén van de directe collega’s van de 24-jarige kapster is wel in de salon in Dieren aanwezig. Ze geeft aan dat ze uit respect voor de ouders en alle betrokkenen over de situatie in Didam niets kan en wil zeggen. ,,We hebben nauw contact met de ouders en zij geven ook aan afstand te willen houden. Het ligt natuurlijk ook erg gevoelig. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd.’’



Ze omschrijft haar collega als ‘een prachtig mooie meid’. ,,Een super sociale collega die altijd voor iedereen klaarstond. Ze heeft in de vier jaar dat ze bij ons werkte een hele grote klantenkring opgebouwd. Silke was heel rustig en lief, iemand die altijd meedacht. Ze was er ook altijd.”