Verdachte (29) van moord op vriendin (24) in Didam zegt zich niets te herinneren

Dat bleek op een voorbereidende zitting gisteren bij de rechtbank in Arnhem. De verdachte staat op de wachtlijst voor opname in het Pieter Baan Centrum. Onderzoek daar moet uitwijzen in welke mate hij toerekeningsvatbaar was, maar ook of het mogelijk is dat hij zijn vriendin in zijn slaap kan hebben doodgestoken. De verwachting is dat hij in augustus in het PBC opgenomen kan worden.