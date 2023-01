Verdachte gaat er te voet vandoor op de A18 als de politie gestolen katalysatoren in zijn auto vindt

Hij kwam niet ver. De sprint eindigde verderop, waar agenten in een andere politieauto hem in de kraag vatten. De politie vermoedt dat de auto-onderdelen in Oost-Nederland zijn gestolen.



De 25-jarige liep tegen de lamp tijdens een politiecontrole in de buurt van Didam. Hoe die katalysatoren in de auto terecht kwamen: daar konden de Hardenberger en zijn reisgenoot geen fatsoenlijk antwoord op geven. Die reisgenoot is een 31-jarige man uit Almelo.