Verdachte moord Didamse Silke hoort 15 jaar tegen zich eisen: ‘Hij heeft beestachtig op haar ingehakt’

De verdachte zegt dat hij om drie uur in de ochtend wakker werd, op de grond lag en zijn vriendin dood naast zich zag liggen. Hij zegt zich niets te herinneren van wat er is gebeurd.



De officier gelooft er niets van dat de verdachte slaapwandelend tot zijn daad is gekomen, zoals is geopperd. Hij meent dat de verdachte helemaal niet geslapen heeft die nacht. Uit telefoongegevens blijkt dat hij continue actief is geweest.



De R. had een fikse cocaïneverslaving en zou zich op aandringen van zijn vriendin laten opnemen in een afkickkliniek. Silke had familie en vrienden verteld dat haar vriend steeds agressiever en dominanter was geworden.