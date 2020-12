Vernielingen hakken er in bij bewoners in Loil: ‘Vooral emotionele schade’

LOIL - Loil is verontwaardigd over de vernielingen die vorige week zijn aangericht aan de levensgrote kerststal voor de kerk. Na alle mooie acties die in coronatijd in het dorp zijn georganiseerd, werden de inwoners al voor de derde keer dit jaar opgeschrikt door vandalisme.

In juni werden ook al de bronzen beelden ’t Drammertje en de Jubilans op het kerkplein van hun sokkel geroofd. ,,De emotionele schade is daarbij vele malen groter dan de financiële’’, zegt voorzitter Edwin van Onna van de Kontaktraad Loil. ,,De mensen in het dorp zijn heel erg teleurgesteld. Er gebeuren op dit moment fantastische dingen in Loil, die veel krachten losmaken in het dorp. Dan is het heel erg zuur dat dat door anderen kapot wordt gemaakt.’’

Niet uit het dorp

Want Van Onna is er van overtuigd, dat de jongeren die de vernielingen aan de kerststal aanrichtten niet uit het dorp komen. ,,Op de camerabeelden is te zien dat ze op de fiets aan komen rijden en we weten dat ze onderweg meer hebben vernield en kunnen daarmee het spoor nagaan’’, vertelt hij. Ook laten de beelden zien dat de daders met stokken tegen de beelden slaan. ,,Maar daar is niks aan kapot. Alleen de kribbe en stal hebben schade.’’

Ondanks de geringe schade, heeft het gebeuren veel impact op de buurt die de kerststal al vele jaren plaatst. Vooral op Ben Geurts en Tineke Dijkman, de bewoners van de pastorie. ,,Zij zijn enorm trots op hun kerststal’’, weet Van Onna. ,,De poppen en stal liggen het hele jaar daar opgeslagen en worden voor de feestdagen samen met de buren voor de kerk gezet. De schrik zit er bij hen goed in, ook omdat het voor hun deur gebeurt. De jongeren hebben helaas niet in de gaten wat dit met die mensen doet. Ik hoop dat ze zich dat alsnog realiseren en zichzelf melden. We hebben ze in elk geval in beeld.’’