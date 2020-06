Verongelukte paramotorvlieger uit Nieuw-Dijk had vliegbrevet net drie dagen

DIDAM - De 55-jarige inwoner van Nieuw-Dijk die dinsdagavond vlakbij zijn woonplaats neerstortte met zijn paramotor was pas drie dagen in het bezit van zijn vliegbrevet. Hij was sinds afgelopen zaterdag geslaagd.