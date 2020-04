Verplicht mondkapje of niet, Nederlanders gaan gewoon de grens over voor inkopen: ‘Alleen nicht schön en warm’

Rare blikken? ,,Het interesseert me geen zak’’, zegt de 45-jarige ‘mevrouw Timmermans’ uit Stokkum, die liever niet met haar voornaam in de krant wil.



Met doorzichtige plastic handschoenen en een zelfgemaakt mondkapje met blauwkleurig bloemenmotief wandelt ze over het parkeerterrein voor de Jumbo-supermarkt in ’s-Heerenberg. Ze is de enige die er deze ochtend zo bijloopt.



,,Ik doe dit al drie weken, ook als ik naar Duitsland ga voor boodschappen’’, vertelt Timmermans. ,,Het geeft me wel een redelijk fijn gevoel, omdat ik niet zeker weet of ik het coronavirus wel of niet heb.’’