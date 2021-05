Versneld prikken van ouderen lukt niet: ‘Worden overvallen door plotselinge veranderingen in beleid’

Politie: auto's De Harp niet verwoest door brandstich­ting

18 mei 's-HEERENBERG - De politie heeft niet kunnen vaststellen of er sprake was van brandstichting bij de autobrand op donderdagmorgen 8 april op De Harp in 's-Heerenberg. Daarbij gingen twee auto's en een carport in vlammen op. Aanvankelijk vermoedde de politie brandstichting, maar daarvoor zijn geen bewijzen gevonden.