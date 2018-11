Vijf arrestaties bij grenscontrole A12; dronken wandelaar van N-weg geplukt

Bewoner ontsnapt aan dood bij brand in camper Zeddam op dag voor verjaardag

10:01 ZEDDAM - Bij een woonboerderij aan de Oude Doetinchemseweg in Zeddam is in de nacht van donderdag op vrijdag een Amerikaanse camper in vlammen opgegaan. De bewoner is hierbij aan de dood ontsnapt.