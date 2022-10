Vijf zebrapaden verdwenen op deze straat in Didam: zo'n groot gemis dat er minstens eentje terugkomt

DIDAM - De Wilhelminastraat in Didam krijgt tóch weer een of twee zebrapaden. Dat is opvallend, want met de herinrichting van het centrum waren er juist vijf stuks verdwenen. Sindsdien is oversteken echter een zware opgave.