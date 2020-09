Vink uit Didam levert materiaal voor kuchschermen: ‘Drukste jaar ooit’

Áls Didam een nieuw zwembad krijgt, dan op sportpark de Nevelhorst

11 september DIDAM - Als er een nieuw zwembad in Didam wordt gebouwd, dan moet dat van de gemeente Montferland op of nabij sportpark De Nevelhorst. Met deze vereiste in het achterhoofd kunnen partijen gaan pogen een zwemgelegenheid voor Didam te behouden.