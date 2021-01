Vishandel Van den Berg rookte na 25 jaar laatste paling in Didam: ‘Het is mooi geweest’

Zoals de kleinkinderen, waarvan ze er samen zes hebben. ,,Daar hebben we tot nu toe veel van gemist, omdat we altijd druk waren’’, vertelt Gaby. ,,Nu kunnen we leuke dingen met ze gaan doen.’’ Toon krijgt daarbij meer tijd voor zijn hobby jagen. ,,En we hebben een groot erf, waar ik me kan uitleven. Verder willen we samen meer gaan fietsen, al is dat niet de grootste hobby van Gaby. Zij is pas 58 en had nog best wel een tijdje door willen werken. Maar ik ga hier toch niet alleen in het ‘park’ (aan de Parkweg, NS) zitten, haha. Dan wil ik ook samen van de vrije tijd genieten.’’