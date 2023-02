Voetbaldier Fred Baars ontvangt Berghse Kei: ‘Niemand weet zoveel van voetbal als Fred’

Baars werd verrast in het Hof van Hedel in ’s-Heerenberg. ‘Fred is een wereldreiziger als het op voetbal aankomt', laat d’Olde Waskupen weten. ‘Niemand in deze regio, misschien wel in Nederland of in de wereld weet zoveel van voetbal als Fred. En dat heeft hij gecombineerd met zijn eigen museum in Braamt’.