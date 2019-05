Voetballen voor overleden Tijmen: ‘Ik denk dat hij van oor tot oor glundert door toernooi’

Pools elftal viert titel op z'n Kilders: ‘Die jongens zijn hartstikke fit’

17 mei KILDER - Nog twee wedstrijden te gaan en officieel is er nog een punt nodig, in het duel met VVG5. Maar het doelsaldo is dermate dat er voor zondag alvast een platte wagen, bloemen en de kampioensbeker zijn besteld. Want Kilder 6 mag dan Pools zijn en zichzelf Polonia Kilder noem, het kampioenschap wordt op z'n Kilders gevierd.