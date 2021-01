Vol gas en met slippende banden ramde hij de woning van zijn ex en dochter: ‘Was er helemaal klaar mee’

Video Schutter die man onder vuur nam in deurope­ning van zijn huis in Velp krijgt 8 jaar cel

18 december ARNHEM/ VELP - Een 40-jarige man uit Warnsveld moet acht jaar de cel in voor de poging tot moord op een man in Velp ruim een jaar geleden. De rechtbank vindt bewezen dat hij het slachtoffer onder vuur nam terwijl die in de deuropening van zijn huis stond. Een 53-jarige Didammer die ook bij het misdrijf betrokken was, krijgt zeven jaar.