Voorlopig nog geen nieuwe pinautomaat in ’s-Heerenberg: ‘Alleen de Primera is niet voldoende, dat klopt’

Drukte bij Primera

Voor de inwoners van 's-Heerenberg betekent dit dat ze nog even geduld moeten hebben. Eind vorig jaar deden zij massaal hun beklag bij Geldmaat nadat de twee vaste pinautomaten in het centrum verdwenen. Het is daardoor namelijk extra druk in de Primera en de pinautomaat in deze winkel is regelmatig leeg.



Volgens een woordvoerder van Geldmaat zijn veel mensen over het algemeen blij dat ze ergens binnen geld kunnen opnemen of storten. ,,Specifiek ook bij een Primera, omdat daar mogelijkheden zijn voor assistentie", vertelt de woordvoerder. ,,Maar alleen de locatie in de Primera is niet voldoende, dat klopt.”