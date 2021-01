‘Vrij forse’ inbreker vlucht weg nadat bewoner hem betrapt in Didam

Jongeren­par­ty­'s, waarvan een met 40 man, aan banden gelegd: ‘Ze snapten dat ze fout zaten’

1 januari AALTEN/ DIDAM - Zowel in Aalten als in Didam is rondom de jaarwisseling een jongerenfeest stilgelegd. De politie maakte donderdag aan het begin van de avond een einde aan het samenzijn van zo'n veertig jongeren ergens in het buitengebied van Aalten. In Didam werd op nieuwjaarsnacht het feestje van veertien man verstoord. Acht van hen kregen een proces-verbaal.