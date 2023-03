Vrouw op fiets ernstig gewond in Didam, slachtoffer in traumahelikopter naar ziekenhuis gevlogen

Het ongeluk gebeurde kort voor 13.30 uur. Een mobiel medisch team werd ingevlogen om het ambulancepersoneel te ondersteunen. Het slachtoffer is met de traumahelikopter naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht.



Dat gebeurt alleen bij zeer ernstige verwondingen. De Bievankweg in Didam was volledig afgesloten, zodat hulpverleners hun werk konden doen.