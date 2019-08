Vrouw valt met snorfiets door gespannen draad over fietspad in Zeddam

Man rijdt in op agenten: ‘Wie zijn auto als wapen gebruikt, betaalt met zijn rijbewijs’

6 augustus ZUTPHEN/ DIDAM - Met zo’n 80 kilometer per uur rijdt een Arnhemmer begin 2018 in op een politiewagen in Didam. De agenten in de auto slaan doodsangsten uit en de politievrouw achter het stuur kan een botsing ternauwernood voorkomen door net op tijd achteruit te rijden.