Vuilstort ’s-Heerenberg op de schop voor betaald afval; aanbiedstation Lobith blijft mogelijk ook open voor puin en banken

met video Gloednieu­we ketels en chemica­liën in drugslab in aanbouw ’s-Heerenberg: verdachten nog voortvluch­tig

’S-HEERENBERG - In het drugslab in aanbouw dat medio september is ontdekt in een nieuw bedrijfspand aan de Ulenpasweg in ’s-Heerenberg, stonden ketels en chemicaliën klaar om gebruikt te worden. Met deze spullen zouden harddrugs gemaakt kunnen gaan worden.

12 oktober