Vuurwerkliefhebbers zorgen voor files rondom Duitse grens

Zo is op de A12 van de Duitse grens tot aan Duiven voortdurend sprake van een file van ongeveer 12 kilometer, goed voor een vertraging van ruim een halfuur. Ook op de B220 en de A3 in Duitsland staat het verkeer vast. ‘Een uur in de file voor koopjes en vuurwerk uit Emmerik’, schrijft de ANWB op Twitter.



Vrijdag is de verkoop van vuurwerk begonnen. Voor veel Nederlanders het startschot om richting Duitsland te rijden voor vuurwerk. Het is geen publiek geheim dat vuurwerk in Duitsland goedkoper is dan in Nederland. Ook zijn er pijlen en potten te koop die hier niet te verkrijgen zijn. Nederlands brengen daarom in groten getale voor oud en nieuw een bezoekje aan een verkooppunt vlak over de grens. Ieder jaar leidt dit tot files rondom de Duitse grens.



Consumenten die de grens oversteken voor een paar knalpotten, of vuurpijlen mogen niet onbeperkt hun kofferbak volladen. Per auto is maximaal 25 kilo toegestaan. Deze regel geldt overigens ook voor vuurwerkliefhebbers die hun vuurwerk ‘gewoon’ in Nederland kopen.