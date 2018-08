Dierenactivisten 'met de dood bedreigd', wake voor varkens Didam verplaatst

DIDAM - De wake voor de omgekomen varkens van de actiegroep 'Burning Souls' vindt morgen niet plaats bij de getroffen boerderij in Didam. Na verschillende doodsbedreigingen heeft de groep dierenactivisten, in overleg met de gemeente Montferland en de politie, besloten om bij de Didamse Mariakapel in actie te komen.

Dinsdag werd bekend dat het platform een wake houdt voor de 2.500 varkens die omkwamen bij de brand in Didam. Wat volgde waren serieuze bedreigingen. ,,Het is vreselijk. We worden van alle kanten belaagd’’, zegt Petra Spoor, mede-oprichtster van het platform.

Politiebescherming

De gemeente Montferland heeft de bedreigingen uiterst serieus genomen. ,,We hebben met de actiegroep gekeken naar een andere locatie en er is politie om hun veiligheid te waarborgen. We hebben verschillende situaties met elkaar doorgesproken. Hoe serieus de bedreigingen nou daadwerkelijk zijn komen we morgen achter’’, zegt Wim Sinderdinck, waarnemend burgemeester van de gemeente Montferland.

'Vreedzame organisatie'

De bedreigingen zijn dermate ernstig dat het platform zelfs contact heeft opgenomen met de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). ,,We hebben contact gezocht met hen, zodat ze hun eigen mensen tot rust kunnen manen. We zijn namelijk een vreedzame organisatie. We blijven ook altijd netjes. Ons doel is om het aantal stalbranden terug te dringen, niet om de boer in kwestie aan te pakken’’, aldus Spoor.