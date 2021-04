Was- en strijkservice komt in geen enkele gemeente goed van de grond

achtergrond Over het hoe en waarom van de wasservice in Montfer­land: leveren waszakken de gewenste bezuini­ging op?

29 maart DIDAM/ ’S-HEERENBERG - Eindeloze debatten in de politiek, onrust bij betrokkenen en op social media, gedoe met contracten van zorgmedewerkers: de was- en strijkservice in de gemeente Montferland maakt de tongen los. Wethouder Ruth Mijnen merkt dat veel mensen met meer vragen dan antwoorden zitten. Een poging om daar verandering in te brengen.