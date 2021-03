Wasservice Montferland gaat ‘gewoon’ van start; en dan kijken wat er wel en niet goed gaat

Omstreden wasservice ligt al bij jurist: ‘Gaan ervan uit dat gemeente dit fatsoen­lijk oplost’

17 maart DIDAM/ ’S-HEERENBERG - Of de nieuwe was- en strijkservice voor inwoners van Montferland met recht op huishoudelijke hulp tot een strijd in de rechtbank leidt? De eerste mensen die gebruik moeten gaan maken van de service, hebben zich gemeld bij de Achterhoekse jurist Kevin Wevers. ,,Maar we gaan ervan uit dat Montferland dit heel fatsoenlijk gaat oplossen.”