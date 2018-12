Wat gebeurt er met hotel Moors, de schandvlek van Zeddam?

Karpers krijgen ruimte in recreatie­plas in Braamt

2 december BRAAMT - Uit de container, in het zwembadje, dan aan de haak voor het gewicht, langs de centimeter voor het formaat, op de foto en dan met een paar andere vissen in een grote bak, die kort daarna langzaam wordt geleegd in het water van recreatieplas Stroombroek. Dat was zaterdagmiddag de strakke werkwijze van de Hengelsportfederatie Midden-Nederland. In. Zowel Stroombroek als de Slingeplas (Bredevoort) en Hilgelo) zijn zaterdag op deze manier tientallen karpers uitgezet.