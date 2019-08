Watersporter zwaargewond bij Rhederlaag; per traumaheli naar RadboudUMC in Nijmegen

Aantal arbeidsmi­gran­ten Liemers stijgt met 30 procent per jaar

23 augustus DIDAM - Het aantal arbeidsmigranten dat in de Liemers werkt, is de afgelopen jaren met gemiddeld 30 procent per jaar gestegen naar een aantal van 3570 in 2017. Van alle banen in de Liemers wordt circa 8 procent ingevuld door arbeidsmigranten waarvan de meesten uit Polen en Roemenië komen.