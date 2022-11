Watertappunten op alle Montferlandse schoolpleinen: ‘Nu drinken kinderen blikjes fris. Super ongezond!’

DIDAM/ ’s-HEERENBERG - Watertappunten op de schoolpleinen van álle basisscholen in Montferland. Sander Starink, kinderburgemeester van de gemeente, overtuigde de gemeenteraad hier in totaal 55.000 euro voor beschikbaar te stellen.

De watertappunten voor negen Montferlandse basisscholen worden binnen vijf jaar gerealiseerd. Jaarlijks komt er vanuit de gemeente 11.500 euro voor vrij.



Het is een belangrijke stap voor Sander en zijn ultieme doel: ,,Ik vind het erg belangrijk dat kinderen meer water drinken. Als we nu buitenspelen, moeten we naar huis als we dorst krijgen. Daarom drinken sommige kinderen nu blikjes fris. Super ongezond!”

Door de watertappunten te verwezenlijken hoopt de kinderburgemeester dat zowel water drinken als buitenspelen gestimuleerd wordt.

Quote Als we nu buitenspe­len, moeten we naar huis als we dorst krijgen. Daarom drinken sommige kinderen nu blikjes fris Kinderburgemeester Sander

Vervolgstappen

Een gemeentevoorlichter helpt Sander met zijn plannen: ,,We hebben op politiek vlak goedkeuring. Nu moeten we met de scholen in gesprek om te kijken hoe we het aanpakken. De scholen zijn formeel nog niet op de hoogte. Als ze akkoord zijn, gaan we de tappunten bestellen."

Het eerste watertappunt hoopt de kinderburgemeester nog voor de zomer van 2023 te openen. Tegen die tijd is zijn ‘ambtstermijn’ al zes maanden voorbij. ,,Maar,” verzekert de woordvoerder van de gemeente, ,,als de eerste tap wordt geplaatst, is er zeker een speciale plek voor Sander gereserveerd. Zonder hem was dit niet gelukt.”

Volledig scherm Een watertappunt. Foto ter illustratie. © gemeente Land van Cuijk