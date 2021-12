Wéér zette Wim (55) de achtervolging in op overvallers van zijn tankstation: ‘Als ik niets doe, blijven ze komen’

Je kunt weer normaal met de auto door het centrum van Didam; oorlogsmo­nu­ment verplaatst

DIDAM - De Wilhelminastraat in Didam is sinds eind vorige week weer open voor al het doorgaande verkeer. Dat is bijna drie weken eerder dan gepland. Daarmee zijn er geen belemmeringen meer om de decemberinkopen in Didam te doen.

18 november