Wegen in en rondom ’s-Heerenberg afgewaardeerd: ‘Hopen verkeer meer te kunnen regisseren’

Iris verliest zaak over uitvaart van haar vader, die al weken in Thaise koelcel ligt: 'Ben erg verdrietig’

DIDAM - Al weken ligt het lichaam van Johannes Akkermans in een Thaïse koeling, omdat familieleden het niet eens worden over waar hij gecremeerd mag worden. Aan het getouwtrek komt nu een einde: de rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat Johannes niet naar Nederland gebracht hoeft te worden. Tot groot verdriet van zijn dochter, de Didamse Iris Akkermans.

25 november