Welkoop-personeel ging met hamer en bijl achter overvaller aan

Dit gebeurt nadat de overvaller die zaterdag met een koevoet op de balie slaat, kassamedewerkers bedreigt en geld eist. Na kort tegenover de eigenaar en het personeelslid te hebben gestaan, weet de overvaller te vluchten met dat zojuist geroofde geld.



Dat werd deze week duidelijk in de uitzending van Opsporing Verzocht, waarin aandacht was voor de gewelddadige overval. Het was de eerste keer in 22 jaar dat dat de Didamse winkel aan de Parallelweg is overvallen, zegt eigenaar Frank Veenhuizen. ,,Waarom kom je hier, ons overvallen?’’, vraagt hij zich bijna acht maanden later nog steeds af.

Volledig scherm De overvaller op camerabeelden uit de Welkoop in Didam. © Politie

Signalement

De politie denkt dat in Didam dezelfde daders aan het werk zijn geweest als in Waalwijk (Brabant), waar ruim een week eerder de Boerenbond is overvallen. De overeenkomsten zijn opvallend: beide keren dreigt de dader met het breekijzer. Daarnaast is het signalement beide keren vrijwel gelijk: een vrij lange, blanke man met donkere kleding. En zowel in Waalwijk als in Didam draagt de overvaller een muts die zelf tot bivakmuts is geknipt of gescheurd.



Bovendien is de vluchtauto in zowel Didam als Waalwijk vermoedelijk dezelfde zwarte BMW Touring uit de 3-serie, met geblindeerde achterruiten. De auto wordt bestuurd door een handlanger, in Didam heeft die lang, blond haar. Mogelijk gaat het om een vrouw, maar volgens de politie kan het ook een man zijn met lang haar of een pruik op.

Tips

Van de overvallers ontbreekt tot nu toe ieder spoor, maar de politie hoopt na het publiceren van de bewakingsbeelden uit de Welkoop in Didam op tips. Vooral over de BMW, mogelijk in combinatie met de bestuurder met opvallend lang, blond haar. De politie houdt er rekening mee dat de overvallers nog steeds actief zijn en nog altijd in de BMW rijden.



De politie is te bereiken op de opsporingstiplijn via 0800-6070.