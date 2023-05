Werk aan ‘gouden poort van de Nederrijn’ duurt nog maanden; Rijnbrug in zomer twee weekenden dicht

Vier jaar lang ingrijpend onderhoud aan de Rijnbrug in Emmerik

EMMERIK - De hangbrug over de Rijn bij Emmerik gaat de komende vier jaar grondig op de schop. De opknapbeurt kost 28 miljoen euro. De brug wordt in het weekend van 18 tot 21 januari en een week later van 25 tot en met 28 januari volledig voor het verkeer afgesloten. De overlast daarna voor het doorgaande verkeer zal volgens de wegenbouwers van het ministerie van verkeer in Noordrijn Westfalen minimaal zijn.