Wielrenners mishandelen inzittenden van auto op parkeerterrein bij voormalig hotel

Vol gas en met slippende banden ramde hij de woning van zijn ex en dochter: ‘Was er helemaal klaar mee’

7 januari ARNHEM / DIDAM - Hij was boos op zijn ex, maar vooral op haar dochter. Hij bonkte op de deur van hun woning aan de Goudsbloemstraat in Didam. Toen er niet open werd gedaan, begon hij te schreeuwen en te dreigen. Om vervolgens vol gas en met slippende banden met zijn bus op de woning in te rijden.