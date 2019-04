Wilde achtervolging in de Achterhoek begon bijna 100 kilometer ten zuiden van Beek

De inbraak gebeurde rond 04.15 uur op een industrieterrein aan de Heinsbergerstraat in Wegberg-Wildenrath, ter hoogte van Roermond. Hier hadden ze verschillende tabaksproducten buit gemaakt, waarna ze snel weg reden via de Arsbeck/Bundesstraße 221.

Getuigen hadden het incident zien gebeuren en de politie geïnformeerd. Zij vertelden dat de daders waren gevlucht in een zilveren Ford Mondeo Stationwagon. Ook herinnerden zij nog een deel van het kenteken, waardoor de politie snel en gericht kon zoeken. Even verderop in Niederkrüchten werd de auto op de snelweg gevonden en kon de achtervolging worden ingezet. De Duitse politie beschrijft dat de rit via verschillende autowegen naar Krefeld ging, ter hoogte van Venlo. Er waren toen al ongeveer negen politieauto's ingezet en ook een politiehelikopter.

Genadeloze rijstijl

Kort voor de Nederlandse landgrens ging de auto bij afrit Elten van de snelweg af en kwamen de verdachten Nederland binnen. Hier werd de Duitse politie versterkt door enkele volgwagens van de Nederlandse politie. Ook werden verschillende wegen geblokkeerd en afgesloten. Dit om te voorkomen dat de auto in de bebouwde kom zou scheuren. Uiteindelijk kon de auto rond 06.00 uur gestopt worden in het Achterhoekse Beek. Hier is de Mondeo nog wel in botsing gekomen met een politiewagen uit Viersen, maar er zijn hierbij geen gewonden gevallen. Toen de auto tot stilstand was gebracht kon de Nederlandse politie met getrokken wapens de verdachten aanhouden, waarbij ook drie waarschuwingsschoten zijn gelost.