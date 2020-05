Wildwest bij schietpartij in Didam: waren de kogels echt?

VIDEO en UPDATE Grote politieac­tie na schietpar­tij in Didam: vier verdachten opgepakt

8:03 DIDAM - Bij een woning aan de Kerkstraat in Didam is deze zaterdagavond rond 23.30 uur een grote politieactie geweest na een schietpartij. Tientallen agenten in kogelvrije vesten en met getrokken pistolen kwamen na de melding naar de Kerkstraat. In elk geval vier verdachten zijn uit een woning in de buurt van de plek van de schietpartij gehaald en aangehouden. Onduidelijk is of er gewonden zijn gevallen.