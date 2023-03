Wilma uit Didam koos voor primitief leven in Roemenië: ‘Eten dat over is delen we met de buren’

Melkveebe­drijf van ‘probleem­boer’ in Groenlo voor jaar stilgelegd

De melkveehouderij van een boer in Groenlo wordt voor een jaar stilgelegd. De rechtbank in Zwolle noemt de situatie op de boerderij zorgelijk. Runderen stonden met de poten in de mest en jonge dieren kregen onvoldoende voedsel.