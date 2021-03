Witte tent in de tuin en politiebus voor de deur: forensische opsporing doet onderzoek in woning ‘s-Heerenberg

In de tuin van de tussenwoning in de Krokusstraat staat een witte tent van de forensische opsporing. De toegang tot de woning is afgeschermd met zwarte schermen. Op straat staan politiewagens en een bus.

Het is op dit moment niet bekend wat er aan de hand is. De politie ter plaatse kan er niets over zeggen. Of er een verband is met de aanhouding van een jonge verdachte, eerder op de dag in ‘s-Heerenberg, is ook nog niet bekend. Deze man was enige tijd op de vlucht voor de politie.