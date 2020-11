Woning van Jurgen en Maaike in puin door auto die naar binnen rijdt: 'Boem... en er zit een gat in je huis’

Officier na geweld tegen Didammer: ‘Schedel bijna tot moes geslagen’

8 oktober ZUTPHEN/DIDAM – Het had maar weinig gescheeld of een 41-jarige Didammer had de klappen en schoppen tegen zijn hoofd niet overleefd. ,,Zijn schedel was bijna tot moes geslagen. Dat hij nog leeft mag een wonder heten.”