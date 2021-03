‘Wurgcontract van nieuwe zorgaanbieder Montferland’, vakbond adviseert thuishulpmedewerkers niet te tekenen

Inwoners en bedrijven in Liemers zijn miljoenen extra kwijt aan gemeenten

18 februari ZEVENAAR/ DOESBURG - Inwoners en bedrijven in de Liemers betalen dit jaar fors meer belasting dan in 2020. Dat blijkt uit een vergelijking van de gemeentelijke begrotingen over de jaren 2020 en 2021 door onderzoeksbureau zelfboekhouden.com. In de vijf Liemerse gemeenten gaat het in totaal om een bedrag van bijna 4,4 miljoen euro extra.