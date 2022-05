Zeddams CDA-raadslid wint rechtszaak over paardenmest; gemeente moet hem 1700 euro betalen

Sluiting grand café extreem voorbeeld van personeels­te­kort horeca: ‘Ontkomen niet aan buitenland­se krachten’

Grand café De Bank in Doetinchem blijft voorlopig ’s avonds dicht vanwege een structureel personeelstekort. Dit besluit geeft nog maar eens aan hoe moeilijk het is om geschikte horecamedewerkers te vinden. ,,We moeten écht aan ons imago werken”, zegt Kees Hensen van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Doetinchem.

29 maart