Zeldzame bomenziekte duikt opnieuw op in 's-Heerenberg

Fors verlies voor CDA Montferland

22 maart DIDAM - Teleurstelling was groot gisteravond bij Oscar van Leeuwen, lijsttrekker van het CDA Montferland. De partij krijgt 8 van de 25 zetels in de nieuwe gemeenteraad. Dat betekent een fors verlies, want nu bezet het CDA 11 van de 23 zetels.