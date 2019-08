Zesde drugswoning in Montferland gesloten na aantreffen harddrugs en imitatiewapen

BRAAMT - Een huis aan de Sint Jorisstraat in Braamt zit voor drie maanden op slot. Burgemeester Peter de Baat van Montferland heeft opdracht gegeven om het pand te sluiten. In het huis is een grote hoeveelheid harddrugs, een hennepkwekerij en een imitatievuurwapen gevonden. Het is de zesde keer in een jaar tijd dat de burgemeester een woning in zijn gemeente sluit.

De politie heeft bij een inval in de woning begin juni een ‘aanzienlijke handelshoeveelheid’ harddrugs in beslag genomen. Over de hennepkwekerij meldt de politie dat de oogst al had plaatsgehad en dat er van een brandgevaarlijke situatie sprake was. De bewoners, een man en vrouw van middelbare leeftijd zonder kinderen, zijn aangehouden.

Eigendom

Het is de zesde keer binnen een jaar dat De Baat een pand gedurende drie maanden sluit. Het is de eerste keer dat het een een woning betreft die eigendom is van de bewoners. In de eerdere gevallen betrof het huurwoningen en flats in 's-Heerenberg-oost.

Zero-tolerance

De sluiting van de woning, de ultieme ordemaatregel op basis van de opiumwet, past in het zero-tolerance beleid dat de gemeenten in de regio Achterhoek en de Liemers hanteren op het gebied van drugshandel. Het pand wordt gesloten om zo de bekendheid van de woning als verkooppunt van drugs weg te nemen en de loop van drugsgebruikers en handelaren in de buurt en het dorp te weren.