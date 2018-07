Zwartgestifte gezichtjes op schoolfoto: 'Dit soort verhalen maakt me verdrietig'

DIDAM - Zwartgestifte gezichten. Dat zag Jan Kruitbosch op de klassenfoto van een van de kinderen die bij hem in het gezinshuis in Didam woont. De jongen had van zijn basisschool in dezelfde plaats een doos vol werkjes en schoolfoto's meegekregen, waarop alle gezichten onherkenbaar waren gemaakt, ook die van volwassenen.

De jongen is klaar op de basisschool en gaat naar vervolgonderwijs. Op de afscheidsavond kreeg hij een doos met persoonlijke werkjes mee, en de betreffende zwartgestifte foto's. Kruitbosch kan er nog niet over uit. ,,Sluit je ogen en probeer je voor te stellen dat het jouw schoolfoto's zijn’’, zegt hij vanaf zijn vakantie-adres ,,en of je dan je ogen droog kunt houden.’’ Het stuit hem zo tegen de borst dat hij ermee naar buiten komt. Niet gericht tegen de school, zegt hij erbij. Tegen het systeem.

Hoewel de school bij RTL Nieuws zegt dat het onherkenbaar maken van gezichten niets te maken heeft met de nieuwe wet op de privacy die op 25 mei is ingegaan, is dat wel waarvan Kruitbosch vindt dat die leidt tot dit soort paniekvoetbal. ,,Wij kunnen ons niet voorstellen dat er een inspecteur is die de school zou berispen als ze klassenfoto's aan leerlingen meegeven. Strikt genomen kan ik dan nu op vakantie ook geen foto's maken.'Ik hoop wel dat de school zich achter de oren krabt. Het lijkt me dat we hier toch wel een oplossing voor kunnen bedenken.''



Maar hij kijkt ook naar de overheid, en daarmee naar ons allemaal, zegt hij. ,,We roepen allemaal wel oeh en ah, maar het gaat om de uitwassen, zoals bij Facebook is gebeurd. Pak dat bedrijf dan aan, maar doe niet dit.’’

Correct

Kruitbosch zegt dat er op de afscheidsavond op school werd gevraagd om voorzichtig te doen met de foto's, er goed over na te denken wat je met de foto's doet, omdat niet iedereen op een foto wil staan . ,,Ik vond dat wel correct. Ik denk daar zelf ook goed over na, zeker ook vanwege de kinderen die bij ons wonen. De volgende dag drong de situatie eigenlijk pas tot me door en dacht ik: wat als ik zelf zulke schoolfoto's mee zou krijgen.’’ De schoolfoto's zelf kan Kruitbosch vanaf zijn vakantie-adres niet met De Gelderlander delen, maar zijn te zien bij RTL.

Kruitbosch wordt gesteund door Tweede Kamerlid René Peters uit Oss, die ook van de Didamse kwestie hoorde. Hij schreef er een blog over waarin hij zegt: 'Laat dat eens tot je doordringen. Een doos vol herinneringen. Maar de gezichten van mensen die veel voor je betekende zijn uitgewist.' (...) 'Dit soort verhalen maakt me verdrietig.'

De jongen in kwestie heeft dit besef nog niet zo, legt Kruitbosch uit. ,,Maar over 10 jaar wel. En ik weet zeker dat hij het ons als volwassenen kwalijk gaat nemen.’’

Kwestbare doelgroep

De schooldirecteur, die vanwege de zomerperiode niet bereikbaar is , laat aan RTL Nieuws weten dat ze vindt dat het personeel goed heeft gehandeld. ,,Omdat de privacy van leerlingen vooropstaat. We zijn een speciale school met een kwetsbare doelgroep. En we hebben altijd te maken met kinderen die niet op de foto willen. We moeten heel zorgvuldig zijn met kinderen die niet in beeld willen. Dit heeft niets te maken met de privacyregels, dit doen we altijd. We kunnen gewoon geen risico nemen."

Zoekende