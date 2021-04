23-jarige automobilist uit Mook betrokken bij ernstig ongeluk in Duitse Wyler

check jouw gemeente CORONA­KAART | Zorgelijke stijging besmet­tings­cij­fers in West Betuwe; in Mook en Middelaar kan vlag bijna uit

15 april GELDERMALSEN - De besmettingscijfers beginnen in de gemeente West Betuwe ronduit zorgelijk te worden. Niet alleen groeien ze fors, ook is het aantal mensen dat de voorbije zeven dagen besmet is al hoog. Dat laatste is ook het geval in Oude IJsselstreek en Aalten, maar daar lijkt de groei voorbij of daalt het aantal corona-infecties zelfs licht.