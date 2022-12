Advies: Geen extra weg nodig voor verkeer door Molenhoek

MOOK - De verkeersoverlast in Mook en Molenhoek, vanuit Groesbeek richting A73, kan met een betere spreiding en maatregelen op bestaande wegen worden aangepakt. Een extra weg blijft een optie, maar dan liever ten noorden van Molenhoek in plaats van door de veelbesproken Spoorzone.

Dat stelt adviesbureau Sweco in een nieuw onderzoek naar de verkeersoverlast in Mook en Molenhoek. Ook raden de onderzoekers de gemeente Mook en Middelaar aan in gesprek te gaan met de gemeente Berg en Dal omdat beslissingen over woningbouw of bedrijven in Groesbeek grote gevolgen kunnen hebben voor de verkeersdruk in Mook en Molenhoek.

Quote Liefst 85 procent van het verkeer rijdt te hard op de Ringbaan, Heumense­baan en Groesbeek­se­weg

Het onderzoek, in opdracht van Mook en Middelaar om definitief duidelijkheid te scheppen in de langslepende kwestie, richt zich vooral op de Ringbaan en Heumensebaan in Molenhoek en de Groesbeekseweg in Mook. Hier rijdt in de ochtend- en avondspits veel verkeer tussen Groesbeek en de A73.

De overlast die dat geeft is niet alleen het gevolg van de hoeveelheid verkeer, constateren de onderzoekers. Maar liefst 85 procent van het verkeer rijdt te hard, er is sprake van geluidsoverlast en Mook heeft te maken met doorgaand zwaar vrachtverkeer.

Volledig scherm Zicht op het spoorbruggetje vanaf de Heumensebaan richting Molenhoek. Hier wil de gemeente de verkeerssituatie anpassen. © Theo Peeters

Meer verkeer via Lindenlaan

Maar wat is hieraan te doen? Op korte termijn de overlast helemaal verhelpen is niet realistisch, zeggen de onderzoekers. De snelste routes vanuit Groesbeek naar de A73 lopen nu eenmaal door de gemeente Mook en Middelaar. Maar de situatie is te verbeteren, zelfs zonder dat er een nieuwe weg wordt aangelegd. Volgens de onderzoekers bieden de huidige wegen in principe voldoende ruimte en kan er met de juiste maatregelen al winst worden geboekt.

Volledig scherm © Theo Peeters

Zo is een van de voorstellen om verkeer dat vanuit Groesbeek Molenhoek binnenrijdt, direct na het smalle bruggetje over het spoor naar links te leiden, richting de Lindenlaan. Hiervoor zouden de Heumensebaan en Stationsstraat deels éénrichtingswegen moeten worden om sluipverkeer te voorkomen. De Lindenlaan wordt nu vrij weinig gebruikt en kan meer verkeer aan.

Bebording naar Venlo

,,Door het verkeer te spreiden, vergroot je de leefbaarheid op de Ringbaan en Heumensebaan in Molenhoek”, aldus onderzoeker Jolanda van Gool van Sweco. ,,De bewoners krijgen dan vooral in de ochtendspits minder over zich heen en op de Lindenlaan is daar ruimte voor. Het zal leiden tot een betere verdeling van het verkeer.”

Het voorstel is daarbij ook de inrichting van beide wegen aan te passen en de maximumsnelheid er te verlagen tot 30 kilometer per uur. Ook kan worden gekeken naar geluidswerende maatregelen.

Verder is het raadzaam, zo stellen de onderzoekers, om met de gemeenten Berg en Dal en Gennep om de tafel te gaan. De verkeersdrukte in Mook en Molenhoek is ook afhankelijk van hoeveel en wat voor type woningen Groesbeek bouwt. Ook zou daar de vergunningverlening aan bedrijven met vrachtwagens beperkt kunnen worden. Verder zou de bebording naar Venlo vanuit Groesbeek via Milsbeek kunnen gaan lopen.

Weg door Spoorzone niet logisch

Een nieuwe weg aanleggen is volgens het rapport dan niet nodig. Maar mocht de gemeente dat alsnog overwegen om de hoeveelheid verkeer in de dorpen verder te verminderen, dan zou Sweco niet kiezen voor een omstreden weg door de groene Spoorzone in Molenhoek. Niet logisch, oordelen de onderzoekers. Investeer dan liever in een sterke oost-westverbinding ten noorden van Molenhoek die aansluit op de grote kruising van de Rijksweg en de Jan J. Ludenlaan.

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar buigt zich over het rapport en komt in het eerste kwartaal van 2023 met een voorstel naar de gemeenteraad.

Politieke fracties waaronder de DGP hebben al laten weten blij te zijn dat het rapport er nu is en het de komende tijd goed te willen bestuderen. De PvdA zegt in een eerste reactie beducht te zijn voor een waterbedeffect: vermindering van problemen op de ene weg, mag niet leiden tot een verslechtering van de situatie op een andere weg.

Ook GroenLinks laat weten dat de focus iets te zeer lijkt te liggen op lokale aanpassingen aan de weg in plaats van toekomstbestendige oplossingen. De VVD is blij dat ook Sweco geen voorstander is van een weg door de Spoorzone, maar is bezorgd over de eenrichting-optie op de Heumensebaan die zou kunnen leiden tot meer problemen in de wijken.