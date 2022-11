Afval nog maar één keer per maand opgehaald in Mook en Middelaar

Restafval wordt straks niet meer elke twee weken, maar eens in de vier weken opgehaald. Tegelijk hoeven inwoners niet meer te betalen voor het inzamelen van gft-afval.



Verder komt er in elk dorp een ondergrondse ‘overloopcontainer’ (voor wie te veel restafval niet meer kwijt kan) en krijgen inwoners van de gemeente voortaan toegang tot alle milieustraten van afvalbedrijf Dar in de regio.

De maatregelen zijn een voorzichtige stap naar het ‘omgekeerd inzamelen’, waar de Mookse gemeenteraad in 2021 toe besloot. Omgekeerd inzamelen houdt in dat afval dat als grondstof kan dienen zoveel mogelijk thuis wordt opgehaald en restafval moet worden weggebracht naar centrale (ondergrondse) containers.



Dit besluit stuitte destijds op veel weerstand. Inwoners voelden zich te weinig gehoord en vooral het idee dat (oude) mensen naar afvalcontainers moesten gaan, leidde tot veel discussie.



Reden voor het college van burgemeester en wethouders om de inwoners meer te betrekken bij nieuwe maatregelen en de gemeenteraad de gelegenheid te bieden om extra over het omgekeerd inzamelen te kunnen beslissen.

Proefgebied

Wethouder Holger Rodoe: ,,Het onderwerp heeft zoveel discussie opgeroepen dat we hebben gezegd: we gaan nog twee keuzemomenten voor de raad inbrengen.” Het eerste keuzemoment is voorzien voor volgend najaar, als duidelijk is wat de maatregelen die per 1 januari worden ingevoerd, hebben opgeleverd.

Dan willen B en W ook een gebied in de gemeente aanwijzen waar een proef kan worden gedaan met alleen ondergrondse containers en zónder inzameling van restafval. ,,Om te kijken of dat werkt, het moet zich bewijzen”, zegt Rodoe. Die proef zou moeten plaatsvinden in 2024, waarna begin 2025 een evaluatie en een tweede keuzemoment voor de raad volgt. Is die tevreden, dan kan volledig omgekeerd inzamelen worden ingevoerd per 1 januari 2026.

‘Lange weg te gaan’

Er is dus nog niets beslist, benadrukt Rodoe. Het verminderen van de hoeveelheid restafval blijft wel een belangrijk doel. ,,De doelstelling is 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2030 en op dit moment is dat in onze gemeente 95 kilo per inwoner”, zegt hij. ,,We hebben dus nog wel een weg te gaan. Maar volgens mij is iedereen het wel met dit hogere doel eens. Het is nu zaak te bekijken hoe we daar komen.”