Afvalcafé met quiz in de strijd tegen de ondergrondse container: ‘Oh, dit zit toch anders’

MOOK - Het verzet tegen de komst van een ondergrondse afvalcontainer in Mook en Middelaar gaat verder. Sinds kort is er het Afvalcafé van Trudy Alders en Flory Poels. Zij geven advies over afval scheiden. Het idee: als er minder restafval overblijft, zijn die ondergrondse containers niet meer nodig.

Inwoners van de gemeente Mook en Middelaar kunnen bij het Afvalcafé vragen stellen over afval scheiden (‘Horen die kippenbotjes nou wel of niet bij het gft?’), een afvalquiz doen en tips krijgen om (nog) minder restafval over te houden.

Veel inwoners zijn daar al best goed in, benadrukken initiatiefnemers Trudy Alders en Flory Poels uit Molenhoek. Maar er is zeker nog winst te boeken. Daarom zijn ze in september met het Afvalcafé begonnen. Niet alleen uit milieuoogpunt: ze hopen vooral de komst van ondergrondse containers tegen te houden, zoals ze eerder al deden met hun actiegroep ‘Stop de Afvalstrop’.

Doorgedrukt

De Mookse gemeenteraad stemde vorig jaar in principe in met het ‘omgekeerd inzamelen’, waarbij het restafval niet meer bij de huizen wordt opgehaald maar door inwoners zelf naar een (ondergrondse) container moet worden gebracht. Dit omdat de hoeveelheid restafval op basis van landelijke afspraken (de zogeheten Vang-doelstelling, van Afval naar Grondstof) fors omlaag moet.

Quote Zie je de senioren al lopen met een zak op hun rollator?

Het besluit stuitte op flink wat weerstand onder de inwoners. ,,Het is er destijds doorgedrukt”, zegt Poels. ,,Er is weinig over gecommuniceerd en er is niet geluisterd. Het is goed dat ze de plannen nu opnieuw willen bespreken en wegen, maar nog beter zou zijn om het besluit van vorig jaar eerst terug te draaien om te voorkomen dat je makkelijk doorgaat op de ingeslagen weg.”

Nadelen

Wat ze tegen hebben op ondergrondse containers? ,,Er zijn zoveel nadelen”, zegt Poels. ,,Iedereen wil senioren en gehandicapten zoveel mogelijk zelfstandig laten meedoen, maar dit zou een stap terug zijn. Zie je de senioren al lopen met een zak op hun rollator? Of ze moeten het aan de buren vragen en dat doe je ook niet zo gauw.”

Quote Mensen denken alles wel te weten, maar als we ze de quiz laten doen, komen ze erachter: oh, dit zit toch anders

Maar er zijn meer redenen, stelt ze. ,,Het is niet bewezen dat er minder restafval komt, mensen kunnen wel meer in de groencontainer doen of wat achterlaten in het bos. Je moet extra plastic zakken gebruiken, want nu hebben we kliko’s. Er worden waarschijnlijk meer kilometers met de auto gemaakt en de directe omwonenden zullen niet blij zijn, mensen kunnen 24 uur per dag afval komen brengen en je kan te maken krijgen met stank en ongedierte. En dan hebben we het nog niet over de investeringskosten gehad.”

Enorme winst

Ze hopen daarom dat beter scheiden de hoeveelheid restafval al voldoende kan terugdringen. ,,Het kan gewoonweg beter”, zegt Trudy Alders. ,,Uit cijfers van de gemeente en de Dar blijkt dat dit jaar bijna 30 procent van het restafval van inwoners van Mook en Middelaar uit gft-afval bestaat. Daar is nog enorme winst te behalen.”

In de praktijk merken ze het ook, dat het beter kan. ,,Mensen denken alles wel te weten, maar als we ze de quiz laten doen, komen ze erachter: oh, dit zit toch anders. Zoals de theezakjes of Senseo-pads die bij het gft worden gedaan, die horen daar vanwege touwtje, nietje en lijm in de randjes juist niet in. Maar kippenbotjes doen mensen geregeld bij het restafval, maar die mogen gewoon bij het gft. We hopen met het Afvalcafé mensen bewuster te maken.”

Het eerstvolgende Afvalcafé is op zaterdag 10 december van 10.00 tot 12.00 in het Lees- en Ontmoetingspunt (LOP) in Molenhoek.