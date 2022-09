Appartementen op Rabo-plek ‘zijn goed voor Mook’, maar niet voor Wieke: ‘Ik ben ervoor gevlucht’

Gerrie Driessen, hotelier en hartstoch­te­lijk heemkundi­ge, overleden

GROESBEEK - Hij schreef achttien boeken over de meest uiteenlopende historische onderwerpen van Groesbeek. Zijn laatste boek is klaar voor de drukker, maar hij zal de presentatie zelf niet meer meemaken. Gerrie Driessen uit Groesbeek, ook bekend als Gerrie de Pier, is vrijdag overleden.

17 juli